Sever Slovenska môže na horách potrápiť vietor

Bratislava 18. januára (TASR) - Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytovať počas utorka vo viacerých krajoch Slovenska, okrem Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského. Sever republiky môže na horách potrápiť vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Najnižší stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov trvá predbežne do 18.00 h. "Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornili meteorológovia.



Silnejší vietor na horách sa môže v okresoch Banská Bystrica, Ružomberok, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, a Poprad vyskytovať do 18.00 h. Dopoludnia platí v tejto súvislosti druhý stupeň výstrahy, popoludní prvý stupeň. Doobeda môže vietor v týchto oblastiach nad pásmom lesa dosiahnuť v nárazoch rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu.



Pred vetrom varuje SHMÚ do 17.00 h aj v celom okrese Poprad. V utorok ráno sa mohla vyskytnúť na Slovensku poľadovica.