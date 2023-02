Severné regióny zasiahlo kalamitné sneženie, prichádza silný vietor

Bratislava 4. februára (TASR) - Severné regióny Slovenska zasiahlo kalamitné sneženie. Na severe stredného Slovenska sneženie pretrváva. V zasiahnutých regiónoch by mali zrážky pozvoľna ustávať až v priebehu večerných a nočných hodín. Od severozápadu tiež prichádza silný vietor. Na Chopku už len málo chýba k orkánu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Denné úhrny zrážok sa na väčšine územia pohybovali od 10 do 20 milimetrov. Na severe Trenčianskeho kraja, v Žilinskom kraji, okolí Banskej Bystrice a na krajnom severovýchode väčšinou od 20 do 30 milimetrov, na návetriach okolo 35 milimetrov. "K 8.00 h ráno bol maximálny denný úhrn – 41,2 milimetra zaznamenaný v Ľubochni. Na juhozápade a južnej polovici východného Slovenska dosiahli úhrny zväčša hodnoty od dvoch do desať milimetrov," priblížil SHMÚ.



Pokračuje, že najvyššie denné prírastky novej snehovej pokrývky pribudli vo vyšších polohách Žilinského kraja, lokálne nad 30 centimetrov.



Situácia bude podľa SHMÚ nebezpečná najmä v kombinácii so silným vetrom. V nižších polohách na juhozápade a pod Tatrami zaznamenali meteorológovia prudký až búrlivý vietor, s nárazmi 70 až 100 kilometrov za hodinu, pričom takto silný vietor očakávajú aj na juhovýchode a na južných svahoch pohorí. "Vietor môže spôsobiť aj väčšie škody, napríklad poškodené/strhnuté strechy a iné predmety, spadnuté stromy, elektrické vedenie, pričom v aktuálnej situácii môžu stromy padať ľahšie pod váhou väčšieho množstva snehu, ktoré napadlo v uplynulých dňoch," upozornili.