Sobota 3. január 2026
Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Severné Slovensko môžu v sobotu potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí až do nedele (4. 1.). Upozornil na to na svojom webe.

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre takmer celý Žilinský kraj a pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

SHMÚ zároveň vydal výstrahu pred smogom v okrese Levice. „Vysoké emisie PM10 pochádzajú pravdepodobne z vykurovania tuhým palivom a z ďalších lokálnych zdrojov. K znečisteniu prispievajú súčasne aj nepriaznivé rozptylové podmienky,“ varujú meteorológovia.
