Žilina/Bratislava 4. februára (TASR) – Severné Slovensko zasiahla v piatok snehová kalamita. Mimoriadnu situáciu vyhlásili desiatky samospráv v Žilinskom kraji i podtatranské mesto Svit. Vodiči si na viacerých úsekoch ciest postáli aj niekoľko hodín. Cestári hlásili kalamitu v Žilinskom kraji aj pod Tatrami. Počasie malo miestami vplyv aj na vlakovú dopravu. TASR prináša súhrn udalostí.



- Pre kalamitu vyhlásili do 16.00 h mimoriadne situácie v 27 samosprávach v Žilinskom kraji. Neskôr k ním pribudli aj ďalšie. Išlo najmä o mestá a obce v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo, Čadca a Žilina. Mimoriadnu situáciu hlásili aj zo Svitu.



- Na Orave, Liptove, Kysuciach, hornom Považí, v Turci a pod Tatrami vyhlásili cestári kalamitu. Sneženie komplikovalo dopravu aj na ďalších úsekoch ciest a na horských priechodoch na Slovensku. Kalamitný stav vyhlásilo aj mesto Považská Bystrica.



- Polícia v Žilinskom kraji verejnosti odporučila vzhľadom na počasie necestovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Vplyvom mimoriadne zlých poveternostných podmienok boli cesty a diaľnice na severe silne zasnežené. Na mnohých úsekoch hlásili policajti značné zdržanie, množstvo škodových udalostí a skrížených nákladných áut. Medzi Martinom a Ružomberkom vodiči stáli aj viac ako štyri hodiny. Skrížilo sa tam a zapadlo 15 kamiónov, cestári aj odťahová služba.



- Na Orave spadol v piatok večer na železničnú trať strom. K pádu stromu malo dôjsť medzi Medzibrodím nad Oravou a Oravským Podzámkom. Vlakový dopravca hlásil pre nepriaznivé počasie meškanie vlakov aj v iných častiach Slovenska.



- Sekcia krízového riadenia vydala v súvislosti s intenzívnym snežením viaceré odporúčania. Napríklad, aby ľudia neblokovali odhrnuté cestné komunikácie z dôvodu prejazdu záchranných zložiek a neparkovali pod stromami a pri stavbách s malou nosnosťou či zlou statikou.



- Horská záchranná služba upozornila na veľké lavínové nebezpečenstvo (štvrtý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice), ktoré platí vo Vysokých a Západných Tatrách. V Nízkych Tatrách a Fatrách pretrváva tretí lavínový stupeň. Pohyb vo vysokohorskom teréne a podhorí ohrozenom lavínovými svahmi sa neodporúča.



- Horskí záchranári v piatok spozorovali viacero samovoľných lavín. Objavili sa pod Kolovým štítom, v Malej Studenej doline a najväčšie v Skalnatej doline.



- Za posledných 24 hodín pripadlo najviac zrážok v Malej Fatre, Západných a Vysokých Tatrách, a to v priemere od 20 centimetrov do pol metra. Najviac sneženia predpovedali meteorológovia v piatok v Žilinskom kraji a v Tatrách. Miestami mohlo napadnúť 30 až 40, ojedinele až 50 centimetrov nového snehu.