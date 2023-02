Severovýchod Spojených štátov a Kanada zažívajú extrémne silné mrazy

New York/Ottawa 4. februára (TASR) - Severovýchod Spojených štátov a Kanada zažívajú extrémne chladné počasie sprevádzané silným vetrom. Americká Národná meteorologická služba (NWS) varovala, že v niektorých častiach štátu Maine môže byť až mínus 51 stupňov Celzia.



Agentúra AFP, citujúc NWS, v noci na sobotu (SEČ) dodala, že najextrémnejšie podmienky sa vyskytnú v noci z piatka na sobotu a v sobotu ráno (miestneho času), pričom výstrahy pred extrémnym počasím platia v Québecu a vo veľkej časti východnej Kanady.



Podľa kanadskej meteoslužby Environnement Canada danú časť Severnej Ameriky zasiahla vlna polárneho vortexu (víru) - masa mrazivého vzduchu, ktorá sa zvyčajne nachádza v okolí severného pólu. Prináša so sebou silné ochladenie a mínusové teploty - ako v Antarktíde.



NWS upozornila, že v takýchto podmienkach môže na odhalenej pokožke dôjsť k omrzlinám už do piatich minút. Veľké nebezpečenstvo preto podľa NWS hrozí nepripraveným ľuďom bez úkrytu pred prírodnými živlami a bez vhodného zimného výstroja na prežitie.



V kanadskej metropole Ottawa organizácie ako Armáda spásy rozdávali ľuďom bez domova, ktorí nenašli ubytovanie v útulkoch, vysokohorské spacie vaky, aby vydržali mrazy až do mínus 40 stupňov Celzia.



Energetická spoločnosť Hydro-Québec uviedla, že sa pripravuje na vysokú spotrebu elektrickej energie, a to v noci z piatka na sobotu. Vyzvala pritom svojich klientov, aby elektrinou šetrili.



V kanadskom hlavnom meste Ottawa snehová kalamita - sneženie v kombinácii s vetrom s rýchlosťou 60 až 70 kilometrov za hodinu - v noci zo štvrtka na piatok znížila viditeľnosť takmer na nulu.



Na väčšine územia Nového Anglicka platia výstrahy pred chladným vetrom.



V meste Boston, kde boli v piatok zatvorené štátne školy, a v okolitých oblastiach sa očakávajú 34-stupňové mrazy. Južnejšie, v meste New York, má byť podľa NWS "len" okolo mínus 23 stupňov Celzia.



Teplejší vzduch by mal do regiónu preniknúť v nedeľu alebo začiatkom budúceho týždňa.



AFP pripomenula, že severovýchod Spojených štátov býva počas celého roka vystavený extrémnym prejavom počasia, ktoré majú za následok straty na životoch a materiálne škody.



Naposledy, počas vianočného víkendu v roku 2022, zasiahla napr. mesto Buffalo na severe štátu New York snehová víchrica, ktorá pripravila o život desiatky ľudí, doplnila AFP.