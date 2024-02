Severskí autori Cilla a Rolf Börjlindovci a ich nový príbeh

Bratislava 7. februára (OTS) - Podivuhodný príbeh o Georgovi von Nič je vrúcny a hlboko ľudský príbeh. Niečo na spôsob Storočného starčeka, o záhadnom mladíkovi, ktorý sa ocitne v zapadnutom mestečku Zátônie so škatuľou od topánok a nik nevie, kto to je, ako sa tam dostal a čo má v tej škatuli. No postupne ovplyvní mnohých obyvateľov mesta...Na pobreží hlbokej morskej zátoky leží mestečko Zátônie. Obklopujú ho vysoké hory, preto sem slnko zavíta len raz za päť rokov, v čase letného slnovratu. Žijú v ňom obyčajní muži s nesplnenými snami a silné, nepoddajné ženy. Spája ich láska a priateľstvo, no rozdeľuje nespravodlivosť, nevraživosť a žiarlivosť.Jedného dňa sa v mestečku pánubohu za chrbtom nečakane zjaví cudzinec so škatuľou od topánok. Tvrdí, že sa volá Georg von Nič. Bez väčších ťažkostí prenikne do spoločenstva obyvateľov a všetkých očarí množstvom nevšedných talentov. Zdôverujú sa mu a odhaľujú svoje najskrytejšie tajomstvá. Dokonca aj tie, na ktoré sa usilujú zabudnúť. Nikto však netuší, kto Georg v skutočnosti je. A potom predvedie svoj najväčší trik – bez stopy zmizne...Pri čítaní novinky Podivuhodný príbeh o Georgovi von Nič budete cítiť, že autori si užívali písanie príbehu, samotné rozprávanie a vytváranie neraz bizarných postáv. Je to humorné, láskavo zábavné, niekedy uletené, príjemné a prekvapivé.Oproti ich detektívkam je to skutočne odľahčený príbeh, vrúcny, stále cítiť ich vycibrené rozprávačstvo. Každá kapitola je nejakou malou udalosťou alebo zoznámením, či stretnutím, ktoré nám viac odkrývajú povahy a charaktery obyvateľov mestečka, aj samotného Georgea.