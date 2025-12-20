< sekcia Import
SHMÚ: Aj počas nedele treba na celom Slovensku rátať s hmlou
Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Aj počas nedele (21. 12.) treba na celom území Slovenska rátať s hmlou. Vyskytovať sa môže najmä v ranných a nočných hodinách, a to s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozorňuje SHMÚ. Výstraha platí pre všetky okresy predbežne až do pondelka (22. 12.) do 12.00 h.
