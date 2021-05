Budúci týždeň by mohol priniesť teplejšie počasie

Bratislava 30. mája (TASR) - Na Slovensku by sa počas budúceho týždňa mohlo otepliť. Na sociálnej sieti to naznačil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Hoci sa začína leto, počasie na to podľa meteorológov stále nevyzerá. Poukázali na to, že teplota v najteplejších lokalitách ledva dosahuje 20 stupňov Celzia. Tvrdia, že nejde o krátkodobé ochladenie.



"V priebehu budúceho týždňa sa však situácia začne meniť a teplota postupne stúpne aspoň na úroveň dlhodobého priemeru," uviedli.



Celá jar sa dá nazvať chladnejším obdobím, v ktorom dlhšie teplejšie obdobia podľa SHMÚ úplne absentujú už od konca marca.