Búrky hrozia na väčšine stredného a východného Slovenska do soboty

Bratislava 25. júna (TASR) - Búrky s krúpami sa môžu do sobotného večera ojedinele vyskytnúť zväčša na území stredného a východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Do soboty do 21.00 h platia výstrahy pre celý Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj (s výnimkou okresu Žarnovica). Tiež pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Pre Trenčiansky kraj a okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Čadca a Žilina je v tejto súvislosti vydaná výstraha až na sobotu, a to od 11.00 do 18.00 h.



„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu)," spresnili meteorológovia. Doplnili, že intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.