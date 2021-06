Búrky nás schladili len ojedinele, na väčšine územia je horúco

Bratislava 19. júna (TASR) - Na väčšine územia Slovenska je pri teplote nad 30 stupňov Celzia veľmi horúco, ojedinele nás však schladili prehánky a búrky. Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Búrky sa podľa SHMÚ vyskytli najmä na Zemplíne a v okolí Banskej Bystrice i Žiaru nad Hronom. Ústav dodal, že na východe prinášajú vplyvom suchého vzduchu najmä nárazový vietor, až do 65 kilometrov za hodinu.



Búrka v druhej menovanej oblasti môže podľa ústavu okrem nárazov vetra prinášať aj vyššie úhrny zrážok kvôli pomalému pohybu. "S vysokou pravdepodobnosťou z nej padajú aj krúpy, pretože vysoké hodnoty radarovej odrazivosti siahajú aj do vyšších častí oblaku a prechodne vykazovala aj vysokú elektrickú aktivitu (do 55 výbojov za minútu)," ozrejmil SHMÚ.