Búrky sa môžu vyskytnúť najmä na východnom a strednom Slovensku

Bratislava 29. augusta (TASR) - Búrky sa môžu v utorok a stredu (30. 8.) vyskytnúť najmä na východnom a strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v týchto oblastiach ponechal v platnosti najnižší stupeň výstrahy. Informoval o tom na svojom webe.



V prípade celého Košického a Prešovského kraja sú vydané výstrahy do stredy do 17.00 h. Búrky môžu sprevádzať silné lejaky s intenzitou od 20 do 30 milimetrov zrážok v priebehu 30 minút, nárazy vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.



Výstrahy SHMÚ platia aj na väčšine Banskobystrického kraja a v niektorých okresoch Žilinského kraja. V týchto oblastiach je ich platnosť ohraničená do stredajšieho rána o 6.00 h.