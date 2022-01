Časť Slovenska trápi hmla, na horách môže silnejšie zafúkať

Bratislava 1. januára (TASR) - Hmla sa môže vyskytovať v sobotu ráno takmer na celom území Slovenska. Na horách, prevažne severného Slovenska, môže silnejšie zafúkať. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred tvorbou hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov neplatí len v Bratislavskom a Trnavskom kraji. "Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnili meteorológovia. Výstraha trvá predbežne do 9.00 h.



V okrese Brezno a celom Košickom i Prešovskom kraji, s výnimkou okresu Poprad, sa môže v sobotu ráno tvoriť aj poľadovica.



Na silný vietor upozorňujú meteorológovia v horských oblastiach prevažne severného Slovenska. Konkrétne v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a na väčšine územia Žilinského kraja. V nárazoch môže miestami dosahovať rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Táto výstraha predbežne platí do pondelkového (3. 1.) popoludnia. Silnejšie zafúkať môže aj v okrese Kežmarok.



V okresoch Čadca, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch v súvislosti s topiacim sa snehom a dažďom. Prvý stupeň hydrologickej výstrahy tam platí do odvolania.