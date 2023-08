Meteorológovia: Celé Slovensko je aktuálne bez rizika sucha

Bratislava 7. augusta (TASR) - Aktuálne je takmer celé Slovensko bez rizika sucha. Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti v rámci klimatologického zhodnotenia 31. týždňa. Čo sa týka meteorologického sucha, podľa ústavu sa v porovnaní s minulým týždňom situácia zlepšila a aktuálne prevládajú normálne až mierne vlhké podmienky.



"Aktuálne je v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. V hlbšej vrstve pôdy pod 40 centimetrov je začínajúce až mierne sucho len lokálne na Pohroní, Ponitrí a Považí," uviedli meteorológovia.



Najnižšie hodnoty relatívneho nasýtenia sú podľa slov SHMÚ 20 až 30 percent ojedinele na Podunajskej nížine, v hlbšej vrstve je ešte lokálne nasýtenie na juhozápade pod desiatimi percentami, na väčšine Podunajskej nížiny, na Pohroní, Ponitrí a Považí je to desať až 20 percent. "Deficit pôdnej vlahy je len v hlbšej vrstve na juhozápade do mínus 20 milimetrov," dodal SHMÚ.



Skonštatoval, že v celom pôdnom profile je takmer na celom území nadbytok vlahy, najviac v podtatranskej oblasti. V súvislosti s meteorologickým suchom ústav dodal, že deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Kuchyni (mínus 48 milimetrov) a Švedlári (mínus 38 milimetrov). Nadbytok zrážok je najvyšší v Telgárte (162 milimetrov), Rimavskej Sobote (127 milimetrov) a Poprade (124 milimetrov).



SHMÚ priblížil, že vývoj poveternostnej situácie v doterajšom priebehu augusta vytvoril na Slovensku podmienky pre výskyt výdatných dažďov. V priebehu niekoľkých prvých augustových dní zaznamenali meteorológovia niekde aj viac zrážok, ako tam obvykle spadne za celý august. "Napríklad v Poprade spadlo len za tri dni od 4. augusta do 6. augusta 130,4 milimetra zrážok, čo tam predstavuje ešte viac ako jednu pätinu obvyklého množstva zrážok za celý rok (637 milimetrov)," poznamenali.



Meteorológovia tiež pripomenuli, že búrkové lejaky zásadným spôsobom ovplyvnili pole mesačných úhrnov zrážok v tohtoročnom júli, ktoré boli územne veľmi premenlivé. Tam, kde bolo v júli málo zrážok, a v období, keď bolo horúco a nepršalo, sa podľa ústavu veľmi zvýrazňovalo sucho. Napríklad v Piešťanoch zaznamenali meteorológovia v júli desiatu najnižšiu hodnotu mesačného úhrnu zrážok minimálne od roku 1901. Naopak, v Medzilaborciach to bola desiata najvyššia hodnota mesačného úhrnu zrážok pre júl aspoň od roku 1901, čiže za posledných 123 rokov.