SHMÚ: Cez krajný západ postupuje búrka sprevádzaná bleskami

Bratislava 26. augusta (TASR) - Cez krajný západ Slovenska postupuje ďalej na severovýchod búrkový systém sprevádzaný mimoriadnou bleskovou aktivitou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto rozšíril výstrahy pred búrkami. Informuje o tom na sociálnej sieti a webe.



"Tesne pred búrkovým systémom, ako aj južne od neho vznikajú nové búrky, teda postupne môže ovplyvniť počasie aj na väčšej časti územia. Prináša ochladenie aj pod 20 stupňov Celzia, čo je vo výraznom kontraste so vzduchom pred ním, kde je okolo 30 stupňov, na krajnom juhu už aktuálne až 35 stupňov Celzia," priblížili meteorológovia.



Výstrahy pred búrkami platia do 16.00, respektíve do 18.00 h. SHMÚ vydalo výstrahu druhého stupňa pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Pre ostatné okresy Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského kraja platí najnižšia výstraha pred búrkami. Taktiež aj pre okresy Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Topoľčany, Banská Bystrica, Brezno, Malacky a Pezinok.



V okresoch dotknutých búrkami sa v sobotu môžu vyskytnúť i prívalové povodne. Pre stredné Považie, Kysuce, Myjavu a Žilinu platia výstrahy.