Cez víkend treba počítať s chladnými nocami, teplota bude pod nulou

Bratislava 23. apríla (TASR) - Počas noci z piatka na sobotu (24. 4.) môže teplota na celom území Slovenska klesnúť na mínus jeden až mínus šesť stupňov. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.



Výstraha platí od piatka polnoci do soboty 7.00 h. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," uviedli meteorológovia.



S mínusovými teplotami treba počítať aj počas sobotňajšej noci, a to v celkom Prešovskom a Žilinskom kraji. Taktiež v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Okrem toho sa môže do nedeľného rána tvoriť prízemný mráz. Výstraha prvého stupňa platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Nitriansky a Trnavský kraj predbežne od soboty polnoci do nedele (25. 4.) 7.00 h.