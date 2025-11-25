< sekcia Import
SHMÚ: Doobeda môže severné časti Slovenska potrápiť vietor na horách
Výstraha pred vetrom na horách platí pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Takisto pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Doobeda môže severné časti Slovenska potrápiť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 12.00 h.
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ varujú meteorológovia.
