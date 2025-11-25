Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. november 2025Meniny má Katarína
SHMÚ: Doobeda môže severné časti Slovenska potrápiť vietor na horách

Na snímke zamrznutá tráva a v pozadí Vysoké Tatry počas prízemného mrazu v Poprade. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Výstraha pred vetrom na horách platí pre väčšinu okresov Žilinského kraja. Takisto pre okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Doobeda môže severné časti Slovenska potrápiť vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 12.00 h.

Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ varujú meteorológovia.
