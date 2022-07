Meteorológovia: Extrémne sucho trápi skoro 60 percent územia Slovenska

Bratislava 25. júla (TASR) - Extrémne sucho aktuálne zasahuje takmer 60 percent územia Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na sociálnej sieti. Krajinu v júli zasiahli dve výrazné vlny horúčav.



"Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte zhoršila, a to predovšetkým na západnom Slovensku. Extrémne sucho aktuálne zasahuje takmer 60 percent územia a sucho rôznej intenzity je na takmer 99 percentách územia Slovenska," priblížili meteorológovia v klimatologickom zhodnotení 29. týždňa.



Deficit pôdnej vlahy je takmer na celom území SR a najvyššie hodnoty mínus 80 až mínus 100 milimetrov sú na severozápade Slovenska. "Normálne vlahové podmienky sú len na 0,7 percenta celkovej plochy," spresnil hydrometeorologický ústav.



Monitoring meteorologického sucha hovorí o miernom zlepšení situácie. Avšak stále na Slovensku prevládajú veľmi suché až extrémne suché podmienky. Mierne sucho je podľa indexu SPEI na šiestich staniciach. "Normálne vlahové podmienky sú už len v Poprade, Gánovciach a Tisinci," podotkli.



SHMÚ ďalej informoval, že deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Banskej Bystrici, mínus 192 milimetrov, Medzilaborciach, mínus 176 milimetrov, a Švedlári, mínus 175 milimetrov. Deficit zrážok približne mínus 165 milimetrov je aj v Prešove, Sliači a Podolínci.



Na niektorých meteorologických staniciach zaznamenali v júli najvyššiu teplotu v histórii meraní týchto staníc. Najteplejšie bolo podľa SHMÚ 21. júla v Dolných Plachtinciach (40 stupňov Celzia). Rekordné teploty namerali okrem iných aj stanice Vígľaš-Pstruša, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica či Prievidza.



Slovensko zaznamenalo doteraz len tri dni, keď vystúpila teplota nad 40 stupňov Celzia. Meteorológovia priblížili, že júl zasiahli dve výrazné vlny horúčav. "V obidvoch týchto vlnách boli na niektorých meteorologických staniciach zaznamenané nové rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu pre mesiac júl," podotkli.