SHMÚ: Hydrologické výstrahy platia v nedeľu vo viacerých častiach SR

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Nevylučujú možnosť dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. januára (TASR) - Hydrologické výstrahy platia v nedeľu podvečer vo viacerých častiach Slovenska. Vyhlásené sú pre okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice-východ, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie - topenie sa snehu a očakávaný dážď z nedele na pondelok 26. januára je predpoklad vzostupu až výrazného vzostupu vodných hladín na vodných tokoch v noci a v pondelok nadránom,“ varujú meteorológovia. Nevylučujú možnosť dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity.
