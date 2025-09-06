< sekcia Import
SHMÚ: Hydrologické výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska
Aktuálne sú vyhlásené pre okresy Poprad, Gelnica a časť okresu Košice-okolie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 6. septembra (TASR) - Hydrologické výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska. Aktuálne sú vyhlásené pre okresy Poprad, Gelnica a časť okresu Košice-okolie. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V okrese Gelnica vyhlásili meteorológovia druhý stupeň výstrahy. Na ostatných miestach platí prvý stupeň.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ varoval ústav.
