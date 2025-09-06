Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
< sekcia Import

SHMÚ: Hydrologické výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska

.
Na snímke budova Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na Jeséniovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Aktuálne sú vyhlásené pre okresy Poprad, Gelnica a časť okresu Košice-okolie.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. septembra (TASR) - Hydrologické výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska. Aktuálne sú vyhlásené pre okresy Poprad, Gelnica a časť okresu Košice-okolie. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

V okrese Gelnica vyhlásili meteorológovia druhý stupeň výstrahy. Na ostatných miestach platí prvý stupeň.

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ varoval ústav.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov