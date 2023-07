Bratislava 4. júla (TASR) - Jún bol na väčšine územia Slovenska veľmi suchý až veľmi vlhký. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti s tým, že po teplotnej stránke bol jún normálny.



"Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 205,3 percenta v Rimavskej Sobote a najnižšie 43 percent v Martine. Najnižší mesačný úhrn bol na zrážkomernej stanici Šaštín-Stráže 19,4 milimetra," ozrejmili meteorológovia. Veľmi nízky úhrn zrážok do 30 milimetrov bol napríklad aj na staniciach Horné Srnie či Moravský Svätý Ján. Najvyšší zas bol podľa SHMÚ na stanici Muránska Zdychava - Lazy 229 milimetrov.



"Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od mínus 0,6 stupňa Celzia v Somotore do plus 0,8 stupňa Celzia v Brezne," uviedol SHMÚ. Priblížil, že najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 20,7 stupňa Celzia v Hurbanove a najnižšia 13,2 stupňa Celzia v obci Stratená-Dobšinská ľadová jaskyňa.



Zároveň najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 4. júna v obci Vernár mínus 1,2 stupňa Celzia. Naopak, najvyššia bola podľa SHMÚ nameraná v Kuchyni 21. júna, a to 34,8 stupňa Celzia.