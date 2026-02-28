< sekcia Import
SHMÚ: Končí sa meteorologická zima, ojedinele sú prekonané rekordy
Veľmi teplo je podľa SHMÚ aj na horách, ojedinele dokonca rekordne. Na Štrbskom Plese teplota vystúpila na 11,8 stupňa Celzia, čím bol rekord z roku 1959 prekonaný o pár desatín stupňa.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Sobotou sa končí meteorologická zima, ale počasie je už niekoľko dní vyslovene jarné. Popoludňajšia teplota pri slnečnom počasí dosahuje väčšinou desať až 16 stupňov Celzia, čo sú hodnoty vysoko nad dlhodobým normálom, dokonca ojedinele sú prekonané aj denné teplotné rekordy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Ozrejmil, že počasie v našej oblasti ovplyvňuje rozsiahla tlaková výš so stredom nad Rumunskom a Ukrajinou. Po jej zadnej strane k nám od juhozápadu prúdi vo výške veľmi teplý vzduch. Najteplejšie je na hornej Nitre, v Bystričanoch namerali meteorológovia 16,1 stupňa Celzia, čo bude zrejme najvyššia teplota tejto zimy (doteraz najvyššia teplota bola 15,3 stupňa Celzia v Orechovej 5. decembra).
Veľmi teplo je podľa SHMÚ aj na horách, ojedinele dokonca rekordne. Na Štrbskom Plese teplota vystúpila na 11,8 stupňa Celzia, čím bol rekord z roku 1959 prekonaný o pár desatín stupňa. Ešte teplejšie bolo na Skalnatom plese, 13,3 stupňa Celzia, rekord z roku 2017 platný pre sobotu bol teda prekonaný o viac ako štyri stupne Celzia.
V nedeľu (1. 3.) sa počasie podľa meteorológov výraznejšie nezmení, po chladnom ráne bude popoludnie podobne teplé ako v sobotu. V priebehu dňa začne v západnej polovici oblačnosť postupne pribúdať. „Tá bude súvisieť s nevýrazným studeným frontom, ktorý bude v noci na pondelok (2. 3.) a v pondelok postupovať Poľskom a Ukrajinou na juhovýchod. Svojím okrajom čiastočne ovplyvní počasie aj v našej oblasti - prechodne pribudne oblačnosť, zrážky sa však vyskytnú len výnimočne a na severe sa mierne ochladí,“ priblížil SHMÚ. Doplnil, že od utorka (3. 3.) bude opäť prevládať slnečné počasie s podobnou teplotou ako v sobotu.
