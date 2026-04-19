SHMÚ: Marec bol výrazne suchší ako minulý rok
Na vodných tokoch boli v marci ustálené vodné hladiny.
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Tohtoročný marec bol na Slovensku zrážkovo podnormálny až silne nadnormálny mesiac. Celkovo bol marec 2026 výrazne suchší ako marec 2025 či 2024. V podzemnej vode ho meteorológovia zhodnotili ako podpriemerný. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Z hľadiska vodnosti bol marec podnormálny v povodiach Hrona, Bodvy, Dunajca a Popradu, výrazne podnormálny v povodiach Slanej, Hornádu, Dunaja, Moravy a v subpovodí Malého Dunaja. Suchý bol v povodí Ipľa a v subpovodí Nitry a extrémne suchý v povodí Bodrogu. „Najvyššie mesačné úhrny atmosférických zrážok boli namerané v povodí Dunajca a Popradu, a to viac ako 170 milimetrov,“ uviedol SHMÚ.
Na vodných tokoch boli v marci ustálené vodné hladiny. V závere mesiaca zaznamenali odborníci vzostup vodných hladín s ojedinelým prekročením prvého stupňa povodňovej aktivity v povodí Váhu na Blatine v Pezinku.
„Nárast úrovní hladiny a výdatnosti sme zaznamenali najmä v severnej časti Slovenska, kde boli zaznamenané najvyššie úhrny zrážok. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahli vyše 50 percent z celkového počtu monitorovaných objektov podpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov,“ priblížil hydrometeorologický ústav.
Nadpriemerné hodnoty zaznamenal v povodí Dunajca a Popradu, Hornádu a Moravy. Naopak, podpriemerné hodnoty sa vyskytli v povodí Bodrogu, Hrona, Ipľa, Slanej a Váhu. Priemerné až mierne podpriemerné hodnoty boli v povodí Bodvy.
Na základe operatívnych údajov vyhodnotili marec 2026 z hľadiska teploty vzduchu ako nadnormálny vo väčšine povodí na území Slovenska. Najvyššie priemerné mesačné teploty vzduchu boli v povodí Dunaja, najnižšie v povodiach Dunajca a Popradu a horného Hrona.
