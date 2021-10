METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Cez víkend môže na horách fúkať silný vietor

Bratislava 29. októbra (TASR) - Cez víkend môže v niektorých oblastiach Slovenska na horách fúkať vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe, ktorý vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa.



Výstraha platí pre väčšinu Žilinského kraja a tiež pre okresy Banská Bystrica a Brezno, a to od soboty (30. 10.) od 10.00 h do nedele (31. 10.) nadránom. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť nárazovo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," doplnili.