Meteorológovia upozorňujú na prízemný mráz, môže poškodiť vegetáciu

Bratislava 29. marca (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na prízemný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu. Výstrahy prvého stupňa pred mrazom vydali pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Nitrianskom a Košickom kraji do 14.05 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.



"Vo výške piatich centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus päť stupňov Celzia," upozornili meteorológovia.



Miestami očakávajú aj mráz vo výške jedného až troch metrov nad povrchom, ktorý môže dosiahnuť minimálnu teplotu vzduchu až do mínus troch stupňov Celzia. Ten môže podľa SHMÚ poškodiť kvety marhúľ.