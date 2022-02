OPATRNE: Meteorológovia upozorňujú na tvorbu poľadovice

Bratislava 4. februára (TASR) – Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) upozorňujú v piatok v ranných hodinách na výskyt poľadovice v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja.



Výstraha prvého stupňa platí do 9.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia," tvrdí SHMÚ.



Výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov vydali meteorológovia na sobotu (5. 2.) od 4.00 do 18.00 h. Platí pre okresy na Orave, Kysuciach, Liptove a v okolí Vysokých Tatier.



V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja bude v sobotu veterno. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od 0.00 do 16.00 h. "Na hrebeňoch hôr sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," dodali zo SHMÚ.