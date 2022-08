SHMÚ: Meteorológovia varujú pred povodňami a búrkami

Bratislava 15. augusta (TASR) - Meteorológovia varujú pred povodňami, pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín vydali do 21.00 h výstrahy prvého stupňa. V okrese Prievidza platí upozornenie do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojej webovej stránke.



"Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch," upozornili meteorológovia.



Pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ zároveň výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Tie platia na väčšine územia do 19.00 h. Spojené môžu byť s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov zrážok za 30 minút, so silnými nárazmi vetra a s krúpami.