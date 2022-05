METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Treba rátať so silným vetrom

Bratislava 21. mája (TASR) - Na väčšine Slovenska treba rátať so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom i pred vetrom na horách. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha pred vetrom platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, ako aj pre okresy Poprad, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Výstraha platí do 16.OO h.



Pred vetrom na horách varujú meteorológovia najmä v Žilinskom kraji a tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Nad pásmom lesa môže podľa slov SHMÚ vietor prechodne v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu, teda až na úrovni víchrice.