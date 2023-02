ROZFÚKA SA: Na horách sa môže vyskytnúť víchrica, hrozia aj povodne

Bratislava 21. februára (TASR) - Na severnom, strednom a východnom Slovensku sa môže v utorok na horách vyskytnúť víchrica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahy prvého a druhého stupňa. V Tvrdošíne, Liptovskom Mikuláši a Michalovciach treba počítať tiež s rizikom povodní.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí do 12.00 h pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Treba tam počítať s výskytom silnej až mohutnej víchrice. Výstraha prvého stupňa zase platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského, Košického a Žilinského kraja.



V Poprade a Kežmarku bude počas dňa veternejšie aj mimo hôr. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu. Meteorológovia pre okresy vydali výstrahu druhého stupňa. Tá platí do 15.00 h.



V Tvrdošíne a Liptovskom Mikuláši hrozia pre snehové zásoby v povodiach, oteplenie a očakávaný dážď povodne. Meteorológovia preto pre okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Tá platí do 21.00 h. Výstraha prvého stupňa pred povodňou naďalej platí aj v Michalovciach, predbežne do stredy (22. 2.) večera.