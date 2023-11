ROZFÚKA SA: Meteorológovia varujú pred vetrom na horách

Bratislava 9. novembra (TASR) - V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja treba do piatkového (10. 11.) dopoludnia počítať so silnejším vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Druhý stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Vietor môže v lokalitách prechodne nad pásmom lesa v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.



V okresoch Banská Bystrica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok a Žilina platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách. Meteorológovia očakávajú, že na horách vietor dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.



Rýchlosť vetra môže podľa SHMÚ predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne.