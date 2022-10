SHMÚ: Na celom Slovensku platí v nedeľu výstraha pred hmlou

Ženy sa prechádzajú v lese počas hmly v Stuttgarte v stredu 19. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Hmla s dohľadnosťou do 200 metrov sa môže tvoriť do 12.00 h vo všetkých krajoch. Počítať s ňou treba aj večer, a to od 19.00 h až do pondelka (31. 10.) rána.