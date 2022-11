SHMÚ: Na celom Slovensku sa môže v noci tvoriť hmla

Bratislava 20. novembra (TASR) - Meteorológovia varujú pred nočnou hmlou na celom území Slovenska. V pondelok (21. 11.) nadránom sa tiež v niektorých oblastiach môže tvoriť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



Výstraha prvého stupňa pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov platí vo všetkých krajoch od 23.00 h do pondelka 11.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," upozornil SHMÚ. S poľadovicou treba počítať v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, a to od 3.00 do 9.00 h.