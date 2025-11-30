Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Import

SHMÚ: Na celom Slovensku sa v noci môže vyskytnúť hmla, platí výstraha

.
Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do pondelka 10.00 h.

Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - V noci z nedele na pondelok (1. 12.) sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do pondelka 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia.
.

Neprehliadnite

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí