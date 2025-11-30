< sekcia Import
SHMÚ: Na celom Slovensku sa v noci môže vyskytnúť hmla, platí výstraha
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do pondelka 10.00 h.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - V noci z nedele na pondelok (1. 12.) sa na celom Slovensku môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do pondelka 10.00 h. Informuje o tom na svojom webe.
„Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia.
„Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia.