Sobota 2. máj 2026
SHMÚ: Na celom Slovensku treba v noci počítať s prízemným mrazom

Na snímke námraza na kvete púpavy. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. mája (TASR) - Na väčšine Slovenska treba v noci na nedeľu (3. 5.) počítať s prízemným mrazom vo vegetačnom období. Teploty môžu miestami klesnúť až na mínus štyri stupne Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, väčšinu Trenčianskeho kraja a okresy Levice a Zlaté Moravce. „Očakávaný mráz môže poškodiť vegetáciu v štádiu kvitnutia,“ pripomína SHMÚ.

Výstrahy platia od polnoci do 8.00 h.
