Nedela 26. apríl 2026
SHMÚ: Na celom Slovensku v noci platia výstrahy pred prízemným mrazom

.
Archívna snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Bratislava 26. apríla (TASR) - Na celom území Slovenska platia od polnoci výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom. Vydané sú do pondelka (27. 4.) 7.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus päť stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ. Varuje, že prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí