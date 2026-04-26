SHMÚ: Na celom Slovensku v noci platia výstrahy pred prízemným mrazom
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Na celom území Slovenska platia od polnoci výstrahy prvého stupňa pred prízemným mrazom. Vydané sú do pondelka (27. 4.) 7.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
„Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus päť stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ. Varuje, že prízemný mráz môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu.
