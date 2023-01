OPATRNE: Na celom území Slovenska sa môže vyskytnúť hmla a poľadovica

Bratislava 26. januára (TASR) - Na celom území Slovenska sa môže počas štvrtka dopoludnia vyskytnúť hmla a poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe, v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Meteorológovia očakávajú tvorbu poľadovice a výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstrahy platia do 12.00 h.



Okrem toho platí aj druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou, a to v okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava. "Vzhľadom na spadnuté zrážky na našom aj ukrajinskom území a nasýtenosť povodia budú na toku Latorica pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," dodali meteorológovia.