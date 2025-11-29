Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto aj výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do nedele (30. 11.) 9.00 h.

Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ zdôraznili. Dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa pre oblasť Košice okolie - Hornád. „Na toku Hornád budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity,“ spresnil SHMÚ. Tok preto neodporúčajú využívať na rekreačnú plavbu. Výstrahy predbežne platia do nedele do 7.00 h.
