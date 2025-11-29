< sekcia Import
SHMÚ: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 29. novembra (TASR) - Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto aj výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do nedele (30. 11.) 9.00 h.
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ zdôraznili. Dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa pre oblasť Košice okolie - Hornád. „Na toku Hornád budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity,“ spresnil SHMÚ. Tok preto neodporúčajú využívať na rekreačnú plavbu. Výstrahy predbežne platia do nedele do 7.00 h.
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ zdôraznili. Dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Zároveň platia hydrologické výstrahy prvého stupňa pre oblasť Košice okolie - Hornád. „Na toku Hornád budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity,“ spresnil SHMÚ. Tok preto neodporúčajú využívať na rekreačnú plavbu. Výstrahy predbežne platia do nedele do 7.00 h.