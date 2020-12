Na celom území Slovenska treba počítať s hmlou, potrvá až do pondelka

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na území celého Slovenska treba počítať s hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov, ktorá potrvá až do pondelkového (14. 12.) rána. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu" varujú meteorológovia.



Od polnoci by sa mala hmla rozplynúť len v Bratislavskom kraji.