SHMÚ: Na horách môže byť víchrica, vo štvrtok zafúka aj na juhu

Bratislava 8. marca (TASR) - Počas stredajšej noci až do štvrtka (9. 3.) bude na horách pretrvávať výstraha prvého stupňa pred vetrom. Okrem horských oblastí platí od štvrtka výstraha pred vetrom aj pre okresy na juhu Slovenska. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



V okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Žilina môže vietor dosiahnuť na horách nad pásmom lesa, respektíve v polohách nad 900 metrov rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo znamená víchricu. Výstraha pred vetrom na horách trvá pre okres Námestovo, Žilina, Martin, Dolný Kubín a Turčianske Teplice do štvrtka 2.00 h, pre zvyšné okresy až do štvrtkového večera.



Výstraha pred vetrom aj mimo hôr trvá od stredy do štvrtka pre okresy Tvrdošín, Námestovo a Poprad. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Pre Bratislavský kraj s výnimkou okresu Malaciek a pre južné okresy Trnavského a Nitrianskeho kraja platí vo štvrtok od 12.00 h do 16.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť takisto 65 až 85 kilometrov za hodinu.