POZOR NA KLOBÚKY: Na horách na severe sa môže vyskytnúť silný vietor

Bratislava 20. decembra (TASR) - V niektorých okresoch na severe Slovenska sa môže v piatok vyskytnúť silný vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do 20.00 h. So silným vetrom treba počítať aj v niektorých okresoch na západe SR. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha pred vetrom na horách platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. "Na horách nad pásmom lesa sa očakáva výskyt vetra, ktorý môže dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica," priblížil SHMÚ.



Meteorológovia vydali aj výstrahu pred silným vetrom, a to pre okresy Poprad, Trnava, Bratislava, Pezinok a Senec, ktorá platí do 12.00 h.