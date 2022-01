METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Na horách platí výstraha 2. stupňa pred vetrom

Bratislava 23. januára (TASR) - Počas nedele si treba dávať na horách pozor na silný vietor. V okresoch Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín môže rýchlosť vetra nad pásmom lesa dosiahnuť v nárazoch 135 až 150 kilometrov za hodinu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom pre tieto okresy. Platí do 18.00 h. Informuje o tom na svojom webe. Na väčšine územia si tiež treba dávať pozor pred snehovými jazykmi a závejmi.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí do 18.00 h pre okresy Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Martin a Turčianske Teplice. Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.



Snehové jazyky a záveje sa môžu vyskytnúť počas celej nedele v okresoch Košického a Prešovského kraja. Platí tu výstraha prvého stupňa. V Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji je vyhlásená výstraha predbežne do 18.00 h.