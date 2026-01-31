Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska hrozí poľadovica, na severe silné mrazy

Poľadovica v Trnave dňa 13.01.2026. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Meteorológovia varujú aj pred nočnými mrazmi v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja.

Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - V juhozápadnej časti Slovenska hrozí od sobotného večera poľadovica. Výstraha, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), platí do nedeľného (1.2.) predpoludnia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky i Trenčiansky kraj, rovnako i okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji.

Meteorológovia varujú aj pred nočnými mrazmi v severných okresoch Žilinského a Prešovského kraja. Výstraha pred nízkou teplotou platí od polnoci do nedeľného rána (08.00 h). „Teplota môže ojedinele klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ s varovaním na možné ohrozenie zdravia.
