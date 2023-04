SHMÚ: Na juhozápade spadlo po vyše dvoch mesiacoch aspoň 7mm zrážok

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na juhozápade Slovenska spadlo po vyše dvoch mesiacoch aspoň sedem milimetrov zrážok. Výdatnejšie a trvalejšie zrážky sa tam v chladnom vzduchu vyskytli najmä v piatok (7. 4.) večer a počas noci. Zrážky v podobe dažďa, dažďa so snehom a prehánok sa vyskytovali na väčšine územia. Snežilo v polohách nad 300 metrov, lokálne aj nižšie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Za 24 hodín spadlo na Slovensku podľa SHMÚ zväčša nula až päť milimetrov zrážok. "Na prevažnej časti juhozápadného Slovenska (predovšetkým Bratislavský a Trnavský kraj) to bolo sedem až 12, ojedinele až do 15 milimetrov. Z našich staníc mal najviac Pernek na Záhorí, 15,2 milimetra," uviedli meteorológovia.



Sneženie zaznamenali lokálne aj v nížinách. "Ráno bola aj na juhozápade súvislá snehová pokrývka už od výšky okolo 300 metrov nad morom, čo na prvú dekádu apríla určite nie je bežný jav. Vo výške približne 530 metrov nad morom bolo na našej stanici nad Modrou v Malých Karpatoch ráno 4,5 centimetra snehu. V polohách nad 500 metrov bol sneh ráno na Slovensku aj inde a napríklad Liesek na Orave mal päť centimetrov," načrtol SHMÚ.



Končiacu sa prvú dekádu apríla hodnotia odborníci ako veľmi studenú. Očakávajú, že veľmi chladné počasie sa končí a od 11. apríla bude nad Breznom v uvedenej výške zväčša jeden až päť stupňov Celzia, teda teplota, ktorá je na daný dátum buď normálna alebo slabo nadnormálna. "V uvedenej predpovedi je však približne od 14. apríla a najmä od 18. apríla už pomerne veľká miera neistoty, preto ju treba brať ešte s rezervou," upozornil ústav. S ochladením treba preto rátať aj v druhej polovici apríla, hoci také silné mrazy, aké boli v predchádzajúcich dňoch, by sa už počas tejto jari v nížinách vyskytnúť nemali.