Bratislava 3. októbra (TASR) - V troch okresoch na krajnom východe Slovenska treba počítať s výdatnejším dažďom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy sa týkajú okresov Sobrance, Michalovce a Trebišov. Spadnúť tam môže podľa meteorológov ojedinele 35 až 40 milimetrov (mm). "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," podotýka SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne od štvrtka od 18.00 h do piatka (4. 10.) do 18.00 h.