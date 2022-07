SHMÚ: Na Lomnickom štíte bolo nadránom mínus 4,4 stupňa Celzia

Bratislava 17. júla (TASR) - Na Lomnickom štíte bolo v nedeľu nadránom mínus 4,4 stupňa Celzia, pocitovo mínus 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. Teploty na ďalšom území Slovenska sa pohybovali zväčša od štyroch do 11 stupňov Celzia.



"Počas minulej noci do našej oblasti v chladnejšom vzduchu zasahovala od západu až severozápadu tlaková výš so stredom nad Beneluxom a severozápadným Nemeckom," priblížili meteorológovia. Dodali, že prakticky na celom území bolo jasno alebo takmer jasno. V nižších polohách vial postupne zväčša len slabý vietor prípadne bolo bezvetrie.



"Za takýchto podmienok klesla do dnešného rána v nižších polohách teplota vo výške dva metre nad povrchom väčšinou na 11 až štyri stupne Celzia. Výnimočne bolo aj teplejšie a napríklad Orechová v okrese Sobrance mala kvôli vetru minimum na úrovni 13,9 stupňa Celzia," uviedol SHMÚ. V dolinách bolo podľa meteorológov lokálne aj chladnejšie. Mlynky v Slovenskom raji mali 3,6 stupňa Celzia a Vrátna dolina 3,3 stupňa Celzia.



Tvrdia, že nepríjemne bolo v nedeľu nadránom vo vysokých polohách Slovenska. Lomnický štít mal prechodne teplotu mínus 4,4 stupňa Celzia a vial tam severozápadný vietor s priemernou rýchlosťou 72 kilometrov za hodinu. "Znamená to, že dnes 17. júla nadránom tu bola pocitová teplota približne na úrovni mínus 15 stupňov Celzia," doplnil SHMÚ.