OPATRNE: Na mnohých miestach Slovenska sa môže tvoriť hmla

Bratislava 21. novembra (TASR) - Na mnohých miestach Slovenska sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre celý Prešovský a Košický kraj, takmer celý Banskobystrický kraj a okres Levice v Nitrianskom kraji. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," pripomínajú meteorológovia.



Na hmlu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v lokalite Námestovo, s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Šibenik, Giraltovce, Bardejov, Holčíkovce a Hanušovce na Topľou.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako tak cesty I., II. a III. triedy i horské priechody.