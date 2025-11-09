Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Import

SHMÚ: Na mnohých miestach Slovenska sa môže v nedeľu vyskytnúť hmla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. novembra (TASR) - Na mnohých miestach Slovenska sa môže v nedeľu doobeda vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.

Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Ďalej pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka