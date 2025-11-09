< sekcia Import
SHMÚ: Na mnohých miestach Slovenska sa môže v nedeľu vyskytnúť hmla
Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Na mnohých miestach Slovenska sa môže v nedeľu doobeda vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 h. Upozornil na to na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí pre celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Ďalej pre väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.
