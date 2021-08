Na prelome júla a augusta bolo podľa meteorológov viac silných búrok

Bratislava 9. augusta (TASR) - Na prelome júla a augusta bolo na Slovensku viac silných búrok. Na niektorých miestach vznikli lokálne povodne. "Napríklad v Košeckom Podhradí (okres Ilava), iba v období od 25. júla do 5. augusta (12 dní), zaznamenali 192 milimetrov zrážok," upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Opačným príkladom sú meteorologické stanice na bratislavskej Kolibe a v Hurbanove. Tam dosiahli počas 73 dní (od 25. júla do 5. augusta) zrážky len 87, respektíve 85 milimetrov. Meteorológovia upozornili, že je to takmer o polovicu menej v porovnaní s dlhodobým priemerom.



Čo sa týka stavu pôdnej vlahy, aktuálne je takmer celé územie SR bez rizika sucha. "Začínajúce sucho je len lokálne na juhozápade a severovýchode Slovenska. V hlbšej vrstve je mierne sucho ojedinele na krajnom východe. Relatívne nasýtenie je na Podunajskej nížine najnižšie nula až desať percent, na Záhorí lokálne desať až 20 percent," spresnili. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší, a to mínus 60 milimetrov, na krajnom východe. Nadbytok vlahy 80 milimetrov je podľa SHMÚ v okolí Lučenca, Trenčína a Bardejova.



Monitoring meteorologického sucha indikuje, že na Slovensku prevládajú normálne až mierne vlhké podmienky. "Podľa indexu SPEI je veľmi vlhko na siedmich staniciach. Extrémne vlhko je len v Bardejove. Podľa indexu SPI je veľmi vlhko na deviatich staniciach. Extrémne vlhko je v Trenčíne a Bardejove," doplnili meteorológovia.



Ďalej dodali, že podľa indexu CMI prevládajú normálne až mierne vlhké podmienky. "Extrémne vlhko je len v Čadci a Bardejove. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Medzilaborciach, až okolo mínus 135 milimetrov. Deficit zrážok okolo mínus 90 milimetrov je aj vo Švedlári a okolo mínus 80 milimetrov v Kamenici nad Cirochou," informovali.