OPATRNE: Na severe Slovenska sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 30. marca (TASR) - Na severe Slovenska sa vo štvrtok môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Poľadovica sa môže vyskytnúť na väčšine územia Žilinského kraja a v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Výstraha prvého stupňa tam platí do 10.00 h.



V okrese Michalovce naďalej trvá hydrologická výstraha prvého stupňa pred povodňou. Predbežne platí do piatka (31. 3.) do 9.00 h.