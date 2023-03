METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Na severnom Slovensku môže nasnežiť

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snežením na severe Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa do 18.00 h. SHMÚ na severe krajiny vystríha aj pred vetrom na horách, snehovými jazykmi a závejmi. Na západe varuje pred vetrom.



Pre väčšinu Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách do 21.00 h. V okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno platí výstraha prvého stupňa do 18.00 h, zvyšok dňa platí výstraha druhého stupňa. Vietor na horách sa očakáva aj v okrese Banská Bystrica.



Na snehové záveje a jazyky meteorológovia upozorňujú v Žilinskom kraji a okrese Banská Bystrica, kde platí výstraha prvého stupňa do 20.00 h. V okresoch Brezno, Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa sa očakávajú počas celého dňa.



Pred vetrom varujú v Bratislavskom a Trnavskom kraji, aj okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa. Sú preto vydané výstrahy prvého stupňa.



Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a väčšinu Banskobystrického, Košického a Trenčianskeho kraja platí aj výstraha prvého stupňa pred mrazom vo vegetačnom období od 21.00 h.