Buďte opatrní: Na severovýchode hrozia večer búrky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

Bratislava 1. septembra (TASR) - V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa môžu v pondelok večer vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkou, platí do 19.30 h.

