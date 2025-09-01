< sekcia Import
Buďte opatrní: Na severovýchode hrozia večer búrky
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa môžu v pondelok večer vyskytnúť búrky. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkou, platí do 19.30 h.
